Roland Garros: Magda Linette - Jelena Ostapenko. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Linette w pierwszej rundzie pokazała niezwykłą siłę charakteru. Wygrała nie tylko z Terezą Valentovą 5:7, 6:4, 7:6 (11-9), ale przede wszystkim z bólem - w pewnym momencie Poznanianka była w stanie zagrywać wyłącznie sposobem dolnym.

Rywalką 34-latki będzie Jelena Ostapenko. Łotyszka do zwycięstwa nad Niemką Ella Seidel potrzebowała dwóch setów (6:4, 6:4).

Linette i Ostapenko grały ze sobą dotychczas dwa razy. Zwycięstwami podzieliły się po równo.

Linette - Ostapenko. Kiedy jest mecz? O której godzinie gra Linette?

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się mecz Linette - Ostapenko. Gdy tylko organizatorzy ogłoszę tę informację, zamieścimy ją w tekście.

