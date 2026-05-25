Roland Garros. Magdalena Fręch - Jil Teichmann. Kiedy jest mecz? O której godzinie?
Magdalena Frech, wygrywając z Eleną-Gabrielą Ruse awansowała do drugiej rundy Roland Garros. Tam Polka zmierzy się ze Szwajcarką Jil Teichmann. Kiedy jest mecz Fręch - Teichmann? O której godzinie gra Fręch? Sprawdź poniżej.
Fręch z Rumunką Ruse wygrała pierwszego seta 7:6, a w drugim rywalka skreczowała z powodu kontuzji. W drugiej rundzie reprezentantka Polski zmierzy się z Teichmann, która wyeliminowała faworyzowaną Ludmiłę Samsonową. Polka i Szwajcarka dotychczas rywalizowały tylko raz. W 2023 roku w Birmingham lepsza okazała się zawodniczka z Łodzi.
ZOBACZ TAKŻE: Rybakina odpowiedziała na zwycięstwo Świątek. Oto, co zrobiła
Dla Fręch ewentualny awans do trzeciej rundy będzie najlepszym wynikiem w historii jej startów na Roland Garros. Teichmann zna już smak gry w czwartej rundzie paryskiego turnieju.
Fręch - Teichmann. Kiedy mecz? O której godzinie?
Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się mecz Fręch - Teichmann. Gdy tylko organizatorzy ogłoszę tę informację, zamieścimy ją w tekście.Przejdź na Polsatsport.pl