Roland Garros: Maja Chwalińska - Elise Mertens. Kiedy jest mecz? O której godzinie?

Polka, która w ostatnich dniach po raz pierwszy w karierze awansowała do drabinki głównej, w pierwszej rundzie sprawiła niemałą sensację. Dąbrowianka dosłownie rozbiła mistrzynię olimpijską z Paryża - Qinwen Zheng 6:4, 6:0.

Mertens również może zaliczyć pierwszą rundę do udanych. Belgijka w dwóch setach triumfowała nad Tatjaną Marią (7:5, 6:0).

Chwalińska i Mertens jeszcze nigdy ze sobą nie grały.

Chwalińska - Mertens. Kiedy mecz? O której godzinie?

Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się mecz Chwalińska - Mertens. Gdy tylko organizatorzy ogłoszę tę informację, zamieścimy ją w tekście.

