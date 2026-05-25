Rozstanie w klubie PlusLigi. Polski siatkarz odchodzi po pięciu latach

Dawid Siwczyk (rocznik 1993) siatkarzem Indykpolu AZS Olsztyn został w 2021 roku. Wcześniej reprezentował barwy klubów Norwid Częstochowa (2009-12, 2013-14), Pekpol Ostrołęka (2012-13), Czarni Rząśnia (2014-15), Union Raiffeisen Waldviertel (Austria, 2015-20), BKS Visła Bydgoszcz (2019-20, debiut w PlusLidze) oraz Olimpia Sulęcin (2020-21).

Zobacz także: Polski klub tworzy siatkarski dream team! Transfery na złoto Ligi Mistrzów i PlusLigi?

Rozegrał łącznie sześć sezonów w PlusLidze, pięć z nich w zespole z Olsztyna. Wystąpił w 78 spotkaniach, zdobywając 253 punkty. Jego rekord to 15 punktów w meczu z PSG Stalą Nysa (2:3) w styczniu 2025 roku.

– Dawid spędził w naszym klubie kilka ważnych lat i dał się poznać jako zawodnik solidny, profesjonalny i zawsze w pełni zaangażowany. Doceniamy jego podejście do treningów, pozytywną energię oraz gotowość do podejmowania trudnych wyzwań sportowych. Był ważną częścią naszej szatni, w której wnosił spokój i dobre nastawienie. Dziękujemy mu za wszystkie lata w Indykpolu AZS Olsztyn i życzymy powodzenia w dalszej karierze – powiedział prezes Tomasz Jankowski.

Polsat Sport, indykpolazs.pl