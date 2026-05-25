Rybakina odpowiedziała na zwycięstwo Świątek. Oto, co zrobiła

Jelena Rybakina po zwycięstwie w turnieju WTA w Stuttgarcie nie była w stanie awansować nawet do półfinału rozgrywek - zarówno w Madrycie, jak i Rzymie. W stolicy Włoch przegrała z niespodziewaną triumfatorką turnieju Eliną Switoliną 6:2, 4:6, 4:6.

Kazaszka rozpoczęła zmagania w Roland Garros od meczu z Veroniką Erjavec. Choć początek był w miarę wyrównany, to z każdą kolejną minutą widać było różnicę klas między zawodniczkami.

Rybakina była dobrze przygotowana i przede wszystkim skuteczna. W trzecim gemie zanotowała pierwsze przełamanie, a po kilkunastu minutach dokonała tego drugi raz i wygrała premierowego seta 6:2.





Trudno było oczekiwać, że druga odsłona będzie wyglądała inaczej. Już w pierwszym gemie Słowenka straciła podanie. Nie minęło kilka minut, a było już 4:0. Dopiero wtedy Erjavec wygrała pierwszego gema.

Było to jednak zdecydowanie zbyt mało, by zagrozić Rybakinie, która w końcówce utrzymała koncentrację i pewnie awansowała do kolejnej rundy. Jej następną rywalką będzie Yuliia Starodubtseva.

Dzięki temu zwycięstwu Rybakina utrzymuje przewagę w rankingu WTA nad Igą Świątek, która w pierwszej rundzie Roland Garros wygrała z Emerson Jones.

Jelena Rybakina - Veronika Erjavec 6:2, 6:2

HP, PAP