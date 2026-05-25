Siatkarz mistrza Polski triumfatorem! Poznaliśmy wyniki prestiżowego rankingu

Od 1975 roku najlepszy zawodnik sezonu ekstraklasy siatkarzy jest wybierany w rankingu "Przeglądu Sportowego", głosami trenerów, dziennikarzy i ekspertów. Pomysłodawcą tej zabawy był Janusz Nowożeniuk. Pierwszą edycję wygrał Tomasz Wójtowicz, wówczas zawodnik Avii Świdnik. W tym roku patronem prestiżowego rankingu była Polska Liga Siatkówki.

W gronie 30 elektorów znaleźli się trenerzy, dziennikarze oraz eksperci. Wśród nich czterej przedstawiciele Polsatu Sport - Jakub Bednaruk, Piotr Gruszka, Ireneusz Mazur oraz Tomasz Swędrowski.

Zdecydowanym zwycięzcą rankingu został Aaron Russell. Przyjmujący drużyny mistrza Polski Aluron CMC Warty Zawiercie otrzymał 15 głosów, czyli zyskał uznanie połowy elektorów. Amerykanin jest szóstym zagranicznym triumfatorem tego rankingu. Wyprzedził klubowego kolegę Mateusza Bieńka (7 głosów) i ubiegłorocznego triumfatora Wilfredo Leona z Bogdanki LUK Lublin (4 głosy).

Przypomnijmy, że podczas niedawnej Gali Polskiej Ligi Siatkówki najlepszym siatkarzem sezonu PlusLigi został wybrany Mateusz Bieniek. Aaron Russell otrzymał nagrodę dla najlepszego obcokrajowca.

Wyniki 51. Rankingu PS na najlepszego siatkarza sezonu 2025/2026:

Aaron Russell (Aluron) - 15 głosów

Mateusz Bieniek (Aluron) - 7

Wilfredo Leon (Bogdanka) - 4

Marcin Komenda (Bogdanka) - 2

Bartosz Kwolek (Aluron), Bartłomiej Lemański (Skra) - po 1.

Kto wygrywał Ranking "Przeglądu Sportowego" w poprzednich sezonach? Wszyscy triumfatorzy od 1975 roku w galerii zdjęć:

Drużyna marzeń:

rozgrywający: Marcin Komenda (Bogdanka)

przyjmujący: Aaron Russell (Aluron), Wilfredo Leon (Bogdanka)

atakujący: Kamil Rychlicki (ZAKSA)

środkowi: Mateusz Bieniek (Aluron), Aleks Grozdanov (Bogdanka)

libero: Jakub Popiwczak (Aluron).