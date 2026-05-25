Spadek Włochów, Amerykanie ciągle walczą o awans. Jak wygląda tabela MŚ Elity?

Przed ostatnim dniem fazy grupowej pozostaje coraz mniej niewiadomych. W poniedziałek wyłoniony został drugi spadkowicz, a zostali nim hokeiści Włoch, którzy w meczu decydującym o ostatnim miejscu w grupie B zdecydowanie ulegli Słoweńcom 1:5.

ZOBACZ TAKŻE: MŚ Elity w hokeju na lodzie. Wyniki i skróty meczów

Dzień wcześniej szansę na utrzymanie stracili Brytyjczycy i tym samym obydwaj beniaminkowie wracają do Dywizji 1A, w której w przyszłym roku zagrają m.in. z Polską.

W grupie A zespół USA pewnie pokonał Węgry 7:3 i wprawdzie zajmuje dopiero szóste miejsce w tabeli, ale jeśli wygra w ostatnim meczu grupowym z Austrią, to zakwalifikuje się do fazy pucharowej. Pewne awansu z tej grupy są już Szwajcaria i Finlandia.

W grupie B cenne zwycięstwo odnieśli świetnie spisujący się w turnieju Norwegowie, którzy pokonali Czechów 4:1. Obydwie drużyny są już pewne gry w 1/4 finału, podobnie jak prowadząca w tabeli Kanada. O ostatnie miejsce w ćwierćfinale w bezpośrednim meczu zagrają Słowacy ze Szwedami. Skandynawowie muszą wygrać za trzy punkty, aby nie odpaść z turnieju.

Mistrzostwa zakończa się 31 maja, kiedy to rozegrane zostaną finał i spotkanie o brązowy medal.

Wyniki poniedziałkowych meczów i tabele:

Grupa A (Zurych)

Norwegia - Czechy 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Niemcy - Wielka Brytania 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, bramki, punkty)



1. Szwajcaria 6 6 0 35-5 18 - awans

2. Finlandia 6 6 0 29-7 18 - awans

3. Niemcy 7 3 4 23-22 10

4. Łotwa 6 3 3 16-16 9

5. Austria 6 3 3 16-25 9

6. USA 6 3 3 21-20 8

7. Węgry 6 1 5 13-30 3

8. W. Brytania 7 0 7 7-35 0 - spadek

Grupa B (Fryburg)

USA - Węgry 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)

Słowenia - Włochy 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, bramki, punkty)



1. Kanada 6 6 0 30-11 17 - awans

2. Norwegia 6 4 2 21-11 13 - awans

3. Czechy 6 4 2 17-14 13 - awans

4. Słowacja 6 4 2 19-15 11

5. Szwecja 6 3 3 23-14 9

6. Słowenia 7 2 5 13-25 6

7. Dania 6 2 4 12-22 5

8. Włochy 7 0 7 5-28 1 - spadek

Za zwycięstwo w trzech tercjach przyznawane są trzy punkty, za zwycięstwo po dogrywce lub karnych - dwa, a za porażkę po dogrywce lub karnych - jeden punkt.

PAP