Spadek Włochów, Amerykanie ciągle walczą o awans. Jak wygląda tabela MŚ Elity?
Włosi dołączyli do Brytyjczyków i po porażce ze Słoweńcami spadli do niższej dywizji w rozgrywanych w Zurychu i Fryburgu mistrzostwach świata Elity w hokeju na lodzie. Słabo spisujący się do tej pory obrońcy tytułu Amerykanie pokonali Węgrów i zachowali szanse na awans do ćwierćfinału.
Przed ostatnim dniem fazy grupowej pozostaje coraz mniej niewiadomych. W poniedziałek wyłoniony został drugi spadkowicz, a zostali nim hokeiści Włoch, którzy w meczu decydującym o ostatnim miejscu w grupie B zdecydowanie ulegli Słoweńcom 1:5.
Dzień wcześniej szansę na utrzymanie stracili Brytyjczycy i tym samym obydwaj beniaminkowie wracają do Dywizji 1A, w której w przyszłym roku zagrają m.in. z Polską.
W grupie A zespół USA pewnie pokonał Węgry 7:3 i wprawdzie zajmuje dopiero szóste miejsce w tabeli, ale jeśli wygra w ostatnim meczu grupowym z Austrią, to zakwalifikuje się do fazy pucharowej. Pewne awansu z tej grupy są już Szwajcaria i Finlandia.
W grupie B cenne zwycięstwo odnieśli świetnie spisujący się w turnieju Norwegowie, którzy pokonali Czechów 4:1. Obydwie drużyny są już pewne gry w 1/4 finału, podobnie jak prowadząca w tabeli Kanada. O ostatnie miejsce w ćwierćfinale w bezpośrednim meczu zagrają Słowacy ze Szwedami. Skandynawowie muszą wygrać za trzy punkty, aby nie odpaść z turnieju.
Mistrzostwa zakończa się 31 maja, kiedy to rozegrane zostaną finał i spotkanie o brązowy medal.
Wyniki poniedziałkowych meczów i tabele:
Grupa A (Zurych)
Norwegia - Czechy 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Niemcy - Wielka Brytania 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)
Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, bramki, punkty)
1. Szwajcaria 6 6 0 35-5 18 - awans
2. Finlandia 6 6 0 29-7 18 - awans
3. Niemcy 7 3 4 23-22 10
4. Łotwa 6 3 3 16-16 9
5. Austria 6 3 3 16-25 9
6. USA 6 3 3 21-20 8
7. Węgry 6 1 5 13-30 3
8. W. Brytania 7 0 7 7-35 0 - spadek
Grupa B (Fryburg)
USA - Węgry 7:3 (2:0, 3:1, 2:2)
Słowenia - Włochy 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, bramki, punkty)
1. Kanada 6 6 0 30-11 17 - awans
2. Norwegia 6 4 2 21-11 13 - awans
3. Czechy 6 4 2 17-14 13 - awans
4. Słowacja 6 4 2 19-15 11
5. Szwecja 6 3 3 23-14 9
6. Słowenia 7 2 5 13-25 6
7. Dania 6 2 4 12-22 5
8. Włochy 7 0 7 5-28 1 - spadek
Za zwycięstwo w trzech tercjach przyznawane są trzy punkty, za zwycięstwo po dogrywce lub karnych - dwa, a za porażkę po dogrywce lub karnych - jeden punkt.