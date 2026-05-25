Szybko poszło! Zapadły kluczowe decyzje w piłkarskim gigancie, są zwolnienia

Jeszcze kilka godzin temu informowaliśmy o nieoficjalnych doniesieniach włoskich mediów. W poniedziałkowy wieczór wszystko zostało potwierdzone.





Allegri został zwolniony razem Giorgio Furlanim (dyrektorem generalnym), Iglim Tare (dyrektorem sportowym) i Geoffreyem Moncadą (szefem scoutingu) w ramach gruntownej przebudowy drużyny przed przyszłym sezonem.

Milan szansę gry w LM zaprzepaścił w ostatniej kolejce, przegrywając u siebie z Cagliari 1:2. Do czwartego w tabeli Como zabrakło mu jednego punktu, a to oznacza konieczność gry w mniej prestiżowej Lidze Europy, co dla siedmiokrotnego zdobywcy Pucharu Europy jest porażką.

58-letni Allegri pracował w Mediolanie przez ostatni sezon, a wcześniej prowadził Milan w latach 2010-2014. W 2011 roku zdobył z tym klubem mistrzostwo Włoch. Największe sukcesy odniósł z Juventusem Turyn: po pięć razy zdobył mistrzostwo Włoch (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) i puchar kraju (2015, 2016, 2017, 2018, 2024), a dwa razy doprowadził zespół do finału Ligi Mistrzów (2015, 2017).

PAP