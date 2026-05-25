Trener odchodzi z klubu! Już niedługo może zostać selekcjonerem

Piłka nożna

Antonio Conte nie jest już trenerem piłkarzy Napoli. Sam szkoleniowiec ogłosił swoją decyzję na konferencji prasowej po niedzielnym meczu ostatniej kolejki włoskiej ekstraklasy z Udinese (1:0). Jego podopieczni zakończyli sezon na drugim miejscu.

Portret Antonio Conte, trenera piłkarskiego, siedzącego na ławce rezerwowych.
fot. PAP
Antonio Conte odchodzi z Napoli

56-letni Conte prowadził zespół z Neapolu od sezonu 2024/25, w którym wywalczył mistrzostwo kraju. Tym razem musiał ustąpić Interowi Mediolan, swojemu byłemu klubowi.

 

- Miesiąc temu zadzwoniłem do prezesa i powiedziałem mu: "Czuję, że mój czas tutaj dobiega końca". Decyzja była tylko moja - relacjonował Włoch.

 

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja w finale Pucharu Portugalii! Drugoligowiec ośmieszył Sporting

 

Ubolewał, że atmosfera w klubie nie jest tak dobra, jak sobie tego życzył.

 

- W Neapolu zawiodłem w jednej sprawie: nie udało mi się wszystkich zjednoczyć. Widziałem za dużo jadu, za dużo niechęci. Kiedy nie da się dalej pracować ze spokojem, to dla mnie jest to krok w tył - przyznał.

 

Włoskie media prognozują, że Conte wkrótce zostanie selekcjonerem drużyny narodowej, która po raz trzeci z rzędu nie zdołała zakwalifikować się do mistrzostw świata.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ANTONIO CONTENAPOLIPIŁKA NOŻNASERIE AWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: SC Freiburg - Aston Villa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 