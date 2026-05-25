Trener odchodzi z klubu! Już niedługo może zostać selekcjonerem

56-letni Conte prowadził zespół z Neapolu od sezonu 2024/25, w którym wywalczył mistrzostwo kraju. Tym razem musiał ustąpić Interowi Mediolan, swojemu byłemu klubowi.

- Miesiąc temu zadzwoniłem do prezesa i powiedziałem mu: "Czuję, że mój czas tutaj dobiega końca". Decyzja była tylko moja - relacjonował Włoch.

Ubolewał, że atmosfera w klubie nie jest tak dobra, jak sobie tego życzył.

- W Neapolu zawiodłem w jednej sprawie: nie udało mi się wszystkich zjednoczyć. Widziałem za dużo jadu, za dużo niechęci. Kiedy nie da się dalej pracować ze spokojem, to dla mnie jest to krok w tył - przyznał.

Włoskie media prognozują, że Conte wkrótce zostanie selekcjonerem drużyny narodowej, która po raz trzeci z rzędu nie zdołała zakwalifikować się do mistrzostw świata.

PAP