Trzeci sezon w Rzeszowie! Znana siatkarka zostaje w klubie

Robert MurawskiSiatkówka

Marrit Jasper w przyszłym sezonie będzie siatkarką KS DevelopRes Rzeszów. Dla holenderskiej przyjmującej będzie to trzeci sezon w tym polskim klubie.

Siatkarki na podium z medalem za wicemistrzostwo Polski.
fot. PAP/Darek Delmanowicz
DevelopRes Rzeszów w minionym sezonie wywalczył srebrny medal mistrzostw Polski.

Marrit Jasper (rocznik 1996) to siatkarka reprezentacji Holandii, która gra na pozycji przyjmującej. Do Developresu trafiła w 2024 roku z francuskiego Neptunes de Nantes.

 

W pierwszym sezonie gry w Polsce wywalczyła z rzeszowskim klubem historyczne mistrzostwo Polski oraz krajowy Puchar. Na Gali PLS została wybrana najlepszą zagraniczną siatkarką Tauron Ligi w sezonie 2024/2025. W drugim sezonie zdobyła Superpuchar oraz srebrny medal mistrzostw Polski. Dwukrotnie dotarła z Developresem do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Przez dwa lata rozegrała 58 meczów w Tauron Lidze i zdobyła w nich łącznie 472 punkty.

 

"Marrit Jasper zostaje z nami na kolejny sezon! Dla naszej holenderskiej przyjmującej będzie to już 3 sezon w KS DevelopRes Rzeszów. Cieszymy się, że Polska i Rzeszów wciąż są miejscem, w którym Marrit chce rozwijać swoją siatkarską karierę!" – poinformował klub w mediach społecznościowych.

 

Marrit Jasper znalazła się w składzie reprezentacji Holandii na tegoroczną Ligę Narodów. Zobacz kadry wszystkich drużyn na VNL 2026:

 

