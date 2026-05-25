Tybura zawalczy w Europie! Polak przywita rywala w kategorii ciężkiej

Dla Tybury będzie to już 25. starcie w UFC. Jeżeli brać pod uwagę zawodników z Polski, to po tym względem jest absolutnym rekordzistą. Ostatnie pojedynki zawodnika Ankos MMA nie były jednak najbardziej udane. Najpierw we wrześniu ubiegłego roku uległ już w pierwszej rundzie Ante Deliji. W marcu 2026 przegrał decyzją z Tyrellem Fortunem.

ZOBACZ TAKŻE: Iwo Baraniewski ocenił nowego rywala. "Śmieszna sytuacja, siła przyciągania"

Tybura ma zatem obecnie 14 wygranych i 10 porażek w UFC. W rankingu kategorii ciężkiej zajmuje 12. miejsce. 1 sierpnia w Belgradzie Polak przywita w kategorii ciężkiej Rakicia, czyli 12. zawodnik dywizji półciężkiej.

Swego czasu Serb był jedną z nadzei wagi do 93 kg. W maju 2022 roku przegrał przez kontuzję nogi z Janem Błachowiczem i to bardzo zahamowało jego karierę. Wrócił po prawie dwuletniej przerwie, ale kolejne trzy pojedynki kończyły się jego porażkami. Przegrywał z Jirim Prochazką, Magomedem Ankalaevem oraz Azamatem Murzakanovem. Zła passa zakończyła się decyzją o zmianie kategorii wagowej.

Walką wieczoru gali w Belgradzie będzie starcie Urosa Medicia z Danielem Rodriguezem.

IM, Polsat Sport