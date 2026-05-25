Wisła Kraków podjęła decyzję ws. trenera!

"Biała Gwiazda" awans do najwyższej klasy rozgrywkowej wywalczyła na początku maja. Trzynastokrotni mistrzowie Polski awans przypieczętowali w meczu 32. kolejki 1. ligi, w którym pokonali 2:0 Chrobrego Głogów.

ZOBACZ TAKŻE: Przegrał baraże o mundial, a teraz wraca! Były selekcjoner reprezentacji znalazł nową pracę

Wielki udział w awansie Krakowian do Ekstraklasy miał Mariusz Jop. Nic więc dziwnego, że włodarze klubu postanowili przedłużyć z nim kontrakt na kolejny sezon.

"Mariusz Jop będzie prowadził Wisłę Kraków w kolejnym sezonie. Szkoleniowiec, który przejął odpowiedzialność za drużynę i konsekwentnie realizował założony plan pracy, pozostanie na stanowisku trenera pierwszego zespołu. Cieszymy się, że trener zostaje z nami" - napisano w mediach społecznościowych drużyny.

…W pierwszej lidze oczywiście, bo w @_Ekstraklasa_ już tak! 😎



Mariusz Jop będzie prowadził Wisłę Kraków w kolejnym sezonie. Szkoleniowiec, który przejął odpowiedzialność za drużynę i konsekwentnie realizował założony plan pracy, pozostanie na stanowisku trenera pierwszego… https://t.co/dPppmpY5nD pic.twitter.com/895VSfus9Y — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) May 25, 2026

Ostatni raz Wisła Kraków grała w Ekstraklasie w sezonie 2021/2022.

KP, Polsat Sport