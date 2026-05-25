Wisła Kraków podjęła decyzję ws. trenera!
Wisła Kraków była pierwszą drużyną Betclic 1 Ligi, która wywalczyła awans do PKO BP Ekstraklasy w przyszłym sezonie. Na stanowisku szkoleniowca krakowskiego zespołu na kolejny rok pozostanie dotychczasowy trener, Mariusz Jop.
"Biała Gwiazda" awans do najwyższej klasy rozgrywkowej wywalczyła na początku maja. Trzynastokrotni mistrzowie Polski awans przypieczętowali w meczu 32. kolejki 1. ligi, w którym pokonali 2:0 Chrobrego Głogów.
Wielki udział w awansie Krakowian do Ekstraklasy miał Mariusz Jop. Nic więc dziwnego, że włodarze klubu postanowili przedłużyć z nim kontrakt na kolejny sezon.
"Mariusz Jop będzie prowadził Wisłę Kraków w kolejnym sezonie. Szkoleniowiec, który przejął odpowiedzialność za drużynę i konsekwentnie realizował założony plan pracy, pozostanie na stanowisku trenera pierwszego zespołu. Cieszymy się, że trener zostaje z nami" - napisano w mediach społecznościowych drużyny.
Ostatni raz Wisła Kraków grała w Ekstraklasie w sezonie 2021/2022.