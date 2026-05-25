Zmarł były piłkarz Jagiellonii. Klub wydał komunikat

Tragiczna informacja napłynęła z Podlasia. Zmarł Władysław Radel, były piłkarz i członek sztabu szkoleniowego Jagiellonii Białystok. Mężczyzna miał 86 lat.

Nie żyje Władysław Radel

Radel przez wiele lat był defensorem "Dumy Podlasia". Po przejściu na sportową emeryturę, w latach 80. dołączył do sztabu szkoleniowego klubu z Białegostoku. Był jednym z autorów pierwszego awansu Jagiellonii do Ekstraklasy w sezonie 1986/1987. 

 

Mężczyzna zmarł 21 maja w wieku 86 lat. O jego śmierci poinformowano w specjalnym komunikacie klubu.

 

"Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Władysława Radla, byłego zawodnika i w latach 80. członka sztabu szkoleniowego Jagiellonii Białystok, który zmarł 21 maja w wieku 86 lat. Władysław Radel w latach 50. bronił barw Żółto-Czerwonych, a w latach 80. był członkiem sztabu szkoleniowego, m.in. w sztabie Janusza Wójcika, który wówczas doprowadził Jagiellonię do pierwszego awansu do Ekstraklasy" - napisano. 

 

Jagiellonia Białystok to trzecia drużyna sezonu 2025/2026 w PKO Ekstraklasie.

