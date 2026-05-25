Zmarł były polski siatkarz. Wywalczył historyczny medal ze słynnym klubem

Józef Pisuk urodził się w 1947 roku. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych był siatkarzem klubu Płomień Milowice.

Z tą drużyną w 1973 roku wywalczył awans do ekstraklasy, a w 1974 zdobył brąz mistrzostw Polski. Był to pierwszy medal wywalczony przez siatkarzy Płomienia - klubu, który kilka lat później sięgnął po tytuł najlepszej drużyny Europy. W późniejszych latach siatkarz kontynuował swą karierę w drużynie RKS Grodziec.

Józef Pisuk zmarł 22 maja 2026 roku w wieku 79 lat.

