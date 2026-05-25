Zwrot w sprawie Lewandowskiego? Wielki klub wchodzi do gry o Polaka

Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest nadal jedną wielką tajemnicą. Czy wybierze Arabię Saudyjską? Czy skusi się na propozycję ze Stanów Zjednoczonych? Na takie pytania odpowiedzi szukają dziennikarze z całego świata. Teraz zdaniem Brytyjczyków do gry o kapitana reprezentacji Polski wszedł europejski gigant.

Robert Lewandowski w stroju FC Barcelony
Robert Lewandowski pod koniec sezonu 2025/2026 opuścił Barcelonę

Lewandowski pod koniec sezonu 2025/2026 ogłosił światu, że nie przedłuży kontraktu z Barceloną. Już wcześniej zaczęły się spekulacje dotyczące przyszłości reprezentanta Polski. Mówiło się o MLS, a konkretnie Chicago Fire. Do tego zainteresowanie "Lewym" wyraziły włoskie kluby Milan oraz Juventus. Najwięcej uwagi poświęcono jednak klubom saudyjskim. Al-Hilal, Al-Nassr oraz Al-Ittihad widziałyby w swoich szeregach Lewandowskiego.

 

Ciekawe informacje płyną z Wysp Brytyjskich. "The Mirror" pisze o nowym klubie, który włączył się do wyścigu o Polaka. Dziennikarze uważają, że napastnika będzie chciał ściągnąć Manchester United. Trener "Czerwonych Diabłów" Michael Carrick widziałby w swojej kadrze tej klasy zawodnika, zwłaszcza że Lewandowski przyszedłby za darmo.

 

Dla kapitana "Biało-Czerwonych" byłaby to również szansa na kolejny sezon w Lidze Mistrzów, gdyż Manchester United zajął 3. miejsce w Premier League i w przyszłym sezonie wróci do najważniejszych klubowych rozgrywek piłkarskich.

 

Lewandowski spędził w Barcelonie cztery sezony. Rozegrał łącznie 193 spotkania, strzelił w nich 120 goli i zanotował 24 asysty. Zdobył trzy mistrzostwa Hiszpanii oraz wywalczył Puchar i trzy Superpuchary Hiszpanii.

