Wysokie zwycięstwo Orlen Zastalu! 26 punktów przewagi

Początek spotkania był udany dla Kresimira Ljubicicia i Jakuba Szumerta, a wynik utrzymywał się blisko remisu. Dopiero po późniejszej akcji Andrzeja Mazurczaka Zielonogórzanie uciekali na pięć punktów. To nie był koniec! AMW Arka zatrzymała się w ataku, a po kontrze Conleya Garrisona różnica wzrosła do 11 punktów. Straty lekko zmniejszał jeszcze Kamil Łączyński, a po 10 minutach było 18:26. Orlen Zastal - kiedy tylko mógł - podkręcał tempo, co przekładało się także w tym przypadku na skuteczną ofensywę. Po późniejszej trójce Jayvona Maughmera i kolejnej kontrze Garrisona był już lepszy o 19 punktów! Gdynianie nie potrafili odnaleźć swojego rytmu w ataku, a z drugiej strony nie znaleźli sposobu na ograniczenie szybkiego ataku gości. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 33:50.

Zaraz po przerwie kolejne trafienie z dystansu Jayvona Maughmera oznaczało aż 22 punkty przewagi zespołu trenera Arkadiusza Miłoszewskiego. Nawet kolejne trójki Luke’a Barretta oraz Kamila Łączyńskiego niewiele zmieniały. Obie ekipy nie prezentowały w tej części meczu najlepszej koszykówki, ale przyjezdni wykonywali swoje zadanie - utrzymywali pewne prowadzenie, nawet mimo małego zrywu Milana Barbitcha. Po 30 minutach było 49:64. W czwartej kwarcie Conley Garrison trafiał z dystansu, co dawało sporo spokoju Zielonogórzanom. Ekipa trenera Mantasa Cesnauskisa na tym etapie nie była w stanie realnie odrobić strat. Po serii 0:9 w wykonaniu Jakuba Szumerta różnica znowu wzrosła aż do 25 punktów. Ostatecznie Orlen Zastal zwyciężył 90:64.

Najlepszym zawodnikiem gości był Jakub Szumert z 20 punktami i 11 zbiórkami. Milan Barbitch zdobył dla gospodarzy 12 punktów i 3 asysty.

AMW Arka Gdynia - Orlen Zastal Zielona Góra 64:90 (18:26, 15:24, 16:14, 15:26).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 1-0 dla Orlenu Zastalu. Kolejny mecz w czwartek, także w Gdyni.

Punkty:

AMW Arka Gdynia: Milan Barbitch 12, Kamil Łączyński 11, Luke Barrett 11, Mike Okauru 9, Kresimir Ljubicić 7, Einaras Tubutis 6, Jarosław Zyskowski 4, Adam Hrycaniuk 4, Jakub Garbacz 0, Filip Kowalczyk 0.

Orlen Zastal Zielona Góra: Conley Garrison 21, Jakub Szumert 20, Chavaugn Lewis 13, Jayvon Maughmer 10, Andrzej Mazurczak 9, Patrick Cartier 6, Phil Fayne 6, Filip Matczak 3, Dwight Wilson 2, Krzysztof Sulima 0, Miłosz Majewski 0.

