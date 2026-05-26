75 minut. Aryna Sabalenka gra dalej we French Open
Liderka światowego rankingu tenisistek Białorusinka Aryna Sabalenka awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. We wtorek wygrała z Hiszpanką Jessiką Bouzas Maneiro 6:4, 6:2. Spotkanie trwało godzinę i 16 minut.
Białorusinka, która w zeszłym roku przegrała z Amerykanką Coco Gauff w finale paryskiego turnieju, w pierwszym secie prowadziła już 4:0, a następnie 5:2, by później mieć przewagę zaledwie 5:4. Finalnie zdołała wygrać ostatniego gema tej partii, a w drugiej nie dała żadnych szans notowanej na 50. miejscu w światowym rankingu Hiszpance.
Kolejną rywalką Sabalenki będzie Francuzka Elsa Jacquemot lub czeska kwalifikantka Linda Fruhvirtova.