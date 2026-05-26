Brytyjczycy docenili Guardiolę! Hiszpan wyprzedził legendy
Pep Guardiola po dziesięciu latach rozstaje się z Manchesterem City. Hiszpański szkoleniowiec w ciągu dekady zdobył z "The Citizens" każde możliwe trofeum, co docenili brytyjscy dziennikarze, którzy umieścili go na bardzo wysokim miejscu w rankingu najlepszych menadżerów brytyjskiego futbolu.
Guardiola przejął Manchester City w 2016 roku i w ciągu dziesięciu lat zdobył m.in. sześć mistrzostw Anglii, trzy Puchary Anglii, a raz triumfował w Lidze Mistrzów. Łącznie w ciągu dekady wywalczył ze swoimi piłkarzami dwadzieścia trofeów.
Hiszpański szkoleniowiec na zawsze zapisał się w historii angielskiej piłki nożnej. Jego okres pracy w Manchesterze docenili dziennikarze "The Telegraph", którzy stworzyli ranking dwudziestu najlepszych menadżerów w historii brytyjskiego futbolu.
Guardiola znalazł się wśród absolutnych trenerskich legend. Co więcej, zajął bardzo wysokie drugie miejsce. Oczywiście plebiscyt wygrał Sir Alex Ferguson, który na ławce Manchesteru United spędził 27 lat, 13-krotnie zdobywając mistrzostwo Anglii.
Dwudziestu najlepszych menadżerów w historii brytyjskiego futbolu wg "The Telegraph"
1. Sir Alex Ferguson
2. Pep Guardiola
3. Bob Paisley
4. Brian Clough
5. Sir Matt Busby
6. Bill Shankly
7. Jurgen Klopp
8. Arsene Wenger
9. Sir Kenny Dalglish
10. Bill Nicholson
11. Jose Mourinho
12. Bertie Mee
13. Don Revie
14. Howard Kendall
15. Joe Mercer
16. Harry Catterick
17. George Graham
18. Sir Alf Ramsey
19. Tony Barton
20. Claudio Ranieri