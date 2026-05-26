Brytyjczycy docenili Guardiolę! Hiszpan wyprzedził legendy

Guardiola przejął Manchester City w 2016 roku i w ciągu dziesięciu lat zdobył m.in. sześć mistrzostw Anglii, trzy Puchary Anglii, a raz triumfował w Lidze Mistrzów. Łącznie w ciągu dekady wywalczył ze swoimi piłkarzami dwadzieścia trofeów.

Hiszpański szkoleniowiec na zawsze zapisał się w historii angielskiej piłki nożnej. Jego okres pracy w Manchesterze docenili dziennikarze "The Telegraph", którzy stworzyli ranking dwudziestu najlepszych menadżerów w historii brytyjskiego futbolu.

Guardiola znalazł się wśród absolutnych trenerskich legend. Co więcej, zajął bardzo wysokie drugie miejsce. Oczywiście plebiscyt wygrał Sir Alex Ferguson, który na ławce Manchesteru United spędził 27 lat, 13-krotnie zdobywając mistrzostwo Anglii.



Dwudziestu najlepszych menadżerów w historii brytyjskiego futbolu wg "The Telegraph"

1. Sir Alex Ferguson

2. Pep Guardiola

3. Bob Paisley

4. Brian Clough

5. Sir Matt Busby

6. Bill Shankly

7. Jurgen Klopp

8. Arsene Wenger

9. Sir Kenny Dalglish

10. Bill Nicholson

11. Jose Mourinho

12. Bertie Mee

13. Don Revie

14. Howard Kendall

15. Joe Mercer

16. Harry Catterick

17. George Graham

18. Sir Alf Ramsey

19. Tony Barton

20. Claudio Ranieri

