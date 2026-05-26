Były piłkarz Legii zakończył karierę! W przeszłości został królem strzelców Ekstraklasy

Pekhart dołączył do Legii wiosną 2020 roku. W barwach "Wojskowych" rozegrał w sumie 173 mecze, strzelił 63 gole i zaliczył osiem asyst. W Ekstraklasie jego bilans to równe 50 bramek w 120 meczach. W sezonie 2020/21 Czech zdobył nawet tytuł króla strzelców rozgrywek ligowych. Skompletował on wówczas 22 gole i wyprzedził drugiego w tabeli Jakuba Świerczoka z Piasta Gliwice o siedem bramek. Oprócz dwóch mistrzostw Polski Czech wywalczył z Legią także dwa Puchary Polski oraz jeden Superpuchar.

W swoim komunikacie opublikowanym na Instagramie 37-latek krótko podsumował swoją karierę. 37-latek reprezentował kluby w ośmiu krajach, między innymi w Anglii (Tottenham Hotspur oraz Southampton), w Niemczech (1. FC Nurnberg i FC Ingolstadt 04) czy w Hiszpanii (Las Palmas). W reprezentacji rozegrał on 26 meczów i zdobył dwie bramki.

"Dziś (...) nadszedł czas, aby zakończyć ten etap mojego życia. Kończę zawodową karierę. Piłka nożna dała mi więcej, niż mogłem sobie wyobrazić" - napisał Pekhart.



Władze Legii niemal błyskawicznie opublikowały podziękowania dla swojego byłego zawodnika, który występował w ich barwach do 2025 roku z przerwą na roczne wypożyczenie do tureckiego Gaziantep FK. Sam zawodnik pochodzący z Susic potwierdził przywiązanie do barw stołecznego klubu.

"Legionistą będę do końca życia, to się nie zmieni" - zapewnił.