Ciąg dalszy rewolucji w Jagiellonii Białystok! Sześciu piłkarzy odeszło z klubu

Są to Alex Pozo, Andy Pelmard, Bartłomiej Wdowik, Matias Nahuel Leiva, Miłosz Piekutowski oraz Samed Bazdar.

ZOBACZ TAKŻE: Królewski i Jop dopięli swego! Wisła Kraków pobiła kolejny rekord!

Pozo był związany z klubem przez cały sezon 2025/2026. W tym czasie wystąpił w 48 meczach, zdobywając 2 gole oraz notując 7 asyst.

Reprezentant Madagaskaru Pelmard dołączył do zespołu na początku września ubiegłego roku. Zanotował w tym okresie 22 oficjalne występy, w których zaliczył jedną asystę.

Wraz z końcem sezonu dobiegło końca wypożyczenie Wdowika z portugalskiej Bragi. Lewy obrońca w trakcie swojego drugiego pobytu w Białymstoku rozegrał 43 spotkania, w których odnotował 4 asysty.

Leiva z kolei reprezentował barwy Jagiellonii w rundzie wiosennej sezonu 2025/2026, pojawiając się na murawie w 15 meczach i notując jedną asystę.

Wraz z końcem sezonu dobiegł końca również kontrakt Miłosza Piekutowskiego. Dla wychowanka Jagiellonii ubiegły rok był pierwszym sezonem na poziomie Ekstraklasy oraz europejskich pucharów, w trakcie którego wystąpił w 8 meczach i zachował jedno czyste konto.

Okres obowiązywania kontraktu Bazdara upłynął po zakończeniu rundy wiosennej. Statystyki zawodnika w barwach Jagiellonii to 16 rozegranych meczów, w których zdobył 3 bramki.

Wcześniej ogłoszono także, z Białymstokiem po trzech latach na zasadzie wolnego transferu pożegna się Afimico Pululu.

Polsat Sport, Jagiellonia Białystok