Coraz bliżej zwycięstwa. Duńczyk znowu najlepszy na etapie Giro d'Italia

Duńczyk Jonas Vingegaard z drużyny Visma-Lease a Bike wygrał 16. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari, i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.

Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo powiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedził o 1.09 Austriaka Felixa Galla (Decathlon CMA CGM) oraz o 1.11 Australijczyka Jaia Hindleya (Red Bull-Bora-hansgrohe).

 

Duńczyk odniósł czwarte etapowe zwycięstwo w tegorocznym Giro, a pierwsze w różowej koszulce lidera.

 

Wyścig zakończy się 31 maja w Rzymie.

