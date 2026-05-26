Coraz bliżej zwycięstwa. Duńczyk znowu najlepszy na etapie Giro d'Italia
Duńczyk Jonas Vingegaard z drużyny Visma-Lease a Bike wygrał 16. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari, i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.
Jonas Vingegaard
Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo powiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedził o 1.09 Austriaka Felixa Galla (Decathlon CMA CGM) oraz o 1.11 Australijczyka Jaia Hindleya (Red Bull-Bora-hansgrohe).
Duńczyk odniósł czwarte etapowe zwycięstwo w tegorocznym Giro, a pierwsze w różowej koszulce lidera.
Wyścig zakończy się 31 maja w Rzymie.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Cyprian Majcher: Zostawiliśmy dużo zdrowia na boisku