Debiutanci w reprezentacji Polski na mecze z Ukrainą i Nigerią

Piłka nożna

Robert Lewandowski znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez selekcjonera Jana Urbana do kadry na towarzyskie mecze z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu oraz Nigerią 3 czerwca w Warszawie - ogłosił PZPN. W drużynie znalazło się też kilku debiutantów. Sprawdź, kto być może zadebiutuje w drużynie narodowej.

Nowymi twarzami w kadrze Urbana są napastnik Motoru Lublin Karol Czubak, który w zakończonym w sobotę sezonie ekstraklasy zdobył 18 bramek i zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców, Mateusz Żukowski z FC Magdeburg, który był czołowym strzelcem drugiej ligi niemieckiej, oraz obrońcy Kacper Potulski z niemieckiego FSV Mainz, Norbert Wojtuszek z Jagiellonii Białystok i Oskar Wójcik z Cracovii.

 

Reprezentacja Polski w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie trzy dni później zagra towarzysko z Ukrainą. Z kolei 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie podejmie Nigerię. Rywale biało-czerwonych także nie zakwalifikowali się do tegorocznego mundialu.

Debiutanci w reprezentacji Polski na mecze z Ukrainą i Nigerią:

