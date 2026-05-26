Dramat na treningu podczas Roland Garros! Kontuzja i koniec marzeń o sukcesie

21-latek świetnie zaprezentował się w pierwszej rundzie paryskiej rywalizacji. W nieco ponad półtorej godziny uporał się z reprezentującym Hongkong Chakiem Wongiem 6:3, 6:4, 6:2.

W kolejnym meczu na Belga czekał rozstawiony z numerem ósmym Alex De Minaur. Do tego starcia jednak nie dojdzie.

We wtorek 26 maja Blockx odbywał trening z Joao Fonsecą. Niestety w pewnym momencie niefortunnie stanął i skręcił kostkę. Media społecznościowe natychmiast obiegło nagranie, na którym kuśtykając, opuszcza kort.

"Niestety, podczas dzisiejszego treningu usłyszałem trzask w kostce, skręciłem ją, dlatego musiałem wycofać się z jutrzejszego meczu, na który bardzo się cieszyłem. To spora frustracja, ale idziemy dalej" - napisał potem na Instagramie Blockx.

Wobec absencji Blockxa, De Minaur awansował do trzeciego etapu French Open. W nim zmierzy się ze zwycięzcą meczu Mariano Navone - Jakub Mensik.

Rywalizacja na kortach im. Rolanda Garrosa potrwa do 7 czerwca.

