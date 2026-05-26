Finał Ligi Konferencji UEFA w Polsat Box Go

W serwisie finałowe spotkanie będzie można śledzić z Trybem PRO AI – skrótami najciekawszych akcji i powiadomieniami na telefon.

Dla obu drużyn będzie to historyczne spotkanie. Zarówno Crystal Palace FC, jak i Rayo Vallecano po raz pierwszy zagrają w europejskim finale i staną przed szansą na swój premierowy triumf w rozgrywkach UEFA.

Transmisja meczu z Red Bull Areny w Lipsku będzie dostępna w Polsat Box Go na kanale Polsat Sport Premium 1. Widzowie będą mogli obejrzeć także studio przed- i pomeczowe z udziałem znakomitych prowadzących, gości oraz ekspertów świata piłki nożnej. W Polsat Box Go będą mieli dodatkowo dostęp do skrótów z najlepszymi akcjami spotkań i powiadomień na telefon o ważnych wydarzeniach na boisku przygotowywanych w czasie rzeczywistym przez AI (Tryb PRO AI).

To kolejny finał Ligi Konferencji UEFA dostępny online w Polsat Box Go, a jego użytkownicy już dziś mogą się szykować na następne sezony europejskich zmagań z udziałem polskich klubów. Grupa Polsat Plus przedłużyła prawa do Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031.

W serwisie Polsat Box Go sportowe wydarzenia można oglądać w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w pakiecie Premium Sport w cenie 55 zł/30 dni. Pakiet ten zapewnia dostęp do blisko 200 kanałów TV, w tym 24 sportowych, dodatkowe transmisje sportowe na żywo, filmy, seriale, rozrywkę i wiele innych.

