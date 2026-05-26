Fręch - Teichmann. Wynik meczu French Open. Kto wygrał w Roland Garros?

Za polskimi tenisistkami i tenisistami znakomity występ, jeśli chodzi o zmagania w pierwszej rundzie. Dość powiedzieć, że w kolejnej fazie French Open zameldował się niemal komplet reprezentantów Polski. Swoje mecze wygrali Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz, tym samym wywalczając awans do drugiej rundy wielkoszlemowej imprezy. Na etapie pierwszej rundy odpadł tylko Kamil Majchrzak.

W meczu drugiej rundy Fręch zmierzy się z Jil Teichmann ze Szwajcarii.

W zeszłym roku zmagania panów w Paryżu wygrał Carlos Alcaraz, pokonując w finale Jannika Sinnera. Wśród pań najlepsza była natomiast Coco Gauff, która pokonała w decydującym meczu Arynę Sabalenkę.

Fręch - Teichmann. Wynik meczu French Open.

