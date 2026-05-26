Futbol w żałobie. Nie żyje uczestnik Euro 2008

O śmierci swojego byłego obrońcy poinformował Olympiakos.

- Z głębokim smutkiem i żalem rodzina Olympiakosu żegna Paraskevasa Antzasa. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie i bliskim - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Były piłkarz zmagał się ze stwardnieniem zanikowym bocznym, które atakuje neurony ruchowe w mózgu i rdzeniu kręgowym.

Antzas urodził się w miejscowości Drama. W trakcie kariery grał m.in. w Skodzie Ksanti oraz Olympiakosie. Z drużyną z Pireusu zdobył siedem mistrzostw Grecji, trzy Puchary oraz jeden Superpuchar. W greckiej reprezentacji rozegrał 26 spotkań, w tym dwa podczas mistrzostw Europy 2008.

