Futbol w żałobie. Nie żyje uczestnik Euro 2008
Smutne informacje napływają do nas z Grecji. W Wieku 49 lat zmarł Paraskevas Antzas, były piłkarz m.in. Olympiakosu oraz reprezentacji.
O śmierci swojego byłego obrońcy poinformował Olympiakos.
- Z głębokim smutkiem i żalem rodzina Olympiakosu żegna Paraskevasa Antzasa. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie i bliskim - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.
Były piłkarz zmagał się ze stwardnieniem zanikowym bocznym, które atakuje neurony ruchowe w mózgu i rdzeniu kręgowym.
Antzas urodził się w miejscowości Drama. W trakcie kariery grał m.in. w Skodzie Ksanti oraz Olympiakosie. Z drużyną z Pireusu zdobył siedem mistrzostw Grecji, trzy Puchary oraz jeden Superpuchar. W greckiej reprezentacji rozegrał 26 spotkań, w tym dwa podczas mistrzostw Europy 2008.