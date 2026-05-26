Gigantyczny szok na Roland Garros! Były lider rankingu ATP odpadł w pierwszej rundzie

Rosjanin Daniił Miedwiediew już na etapie pierwszej rundy zakończył zmagania w tegorocznym French Open. Były lider rankingu ATP musiał uznać wyższość Australijczyka Adama Waltona, przegrywając w pięciu setach i sensacyjnie odpadając z Roland Garros 2026.

Dwóch tenisistów podaje sobie ręce po meczu, jeden w ciemnej koszulce, drugi w jasnej.
Spotkanie miało nietypowy przebieg. Pierwszego seta wygrał Walton, triumfując 6:2. Niedługo potem był remis - 6:1 dla Miedwiediewa. Zaraz potem Australijczyk znowu prowadził po triumfie 6:1, żeby w czwartym secie przegrać... 1:6.

 

Decydujący set był najbardziej wyrównany. Walton wygrał 6:4 i sensacyjnie wyrzucił Rosjanina z turnieju.

 

Kolejnym rywalem Waltona będzie Amerykanin Zachary Svajda.

 

Miedwiediew to były lider rankingu ATP. Aktualnie plasuje się na dziewiątej lokacie. Jego największym sukcesem jest triumf w US Open w 2021 roku. We French Open w tym samym roku doszedł do ćwierćfinału, co pozostaje jego najlepszym wynikiem w tej imprezie.

