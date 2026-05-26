Grbić zachwycony postępem młodych siatkarzy. "Potrzebują wsparcia"

Dajmy wsparcie młodym graczom



Nikola Grbić apeluje o to, aby młodym reprezentantom Polski dać wsparcie i okazać zrozumienie. Doświadczony trener przyznał, że potrzebują oni czasu, aby wejść na odpowiedni poziom i zaprezentować maksimum możliwości. Zwrócił uwagę na stres związany z debiutem i pierwszymi meczami z orzełkiem na piersi.

Potwierdzają to słowa z wywiadu dla Polsatu Sport: "To bywa stresujące dla zawodników, którzy są na kadrze po raz pierwszy. Wiedziałem, że mogą nie zagrać na swoim poziomie. Kilku z nich lepiej wyglądało na treningach, a kilku w meczach".

Ci gracze zrobili wrażenie na Grbiciu



W rozmowie z Jerzym Mielewskim i Jakubem Bednarukiem z Polsatu Sport trener Nikola Grbić uchylił rąbka tajemnicy i wskazał graczy, którzy zrobili na nim największe wrażenie podczas pierwszych tygodni zgrupowania. Najpierw wymienił Jakuba Majchrzaka, który z każdym treningiem grał coraz lepiej. Wrażenie na selekcjonerze robili także:

· Bartosz Zych

· Michał Grabek.

Pierwszy dostał wyróżnienie za ataki w trudnych pozycjach, a drugi za świetną technikę użytkową oraz szybkie myślenie na boisku.

Aleks Nasewicz ma ogromny potencjał



Nikola Grbić zwraca też uwagę na ogromny potencjał Aleksa Nasewicza, który rozkręca się z każdym kolejnym dniem zgrupowania. W rozmowie z Polsatem Sport trener przyznał, że zawodnik ten "na początku nie mógł skończyć piłki, nawet na treningu". Prawdopodobnie chodziło o stres i brak kontroli nad siłą uderzenia.

Teraz wygląda to coraz lepiej i pozytywne sygnały wysyłał już podczas meczów towarzyskich rozgrywanych w Katowicach i Sosnowcu. Nikola Grbić nie ukrywa, że liczy na Nasewicza jako gracza o wielkim potencjale. Trzeba go jednak odpowiednio pokierować.

Solidne przetarcie Polaków w Silesia Cup



Za biało-czerwonymi solidne otwarcie sezonu w ramach turnieju towarzyskiego Silesia Cup rozgrywanego w Katowicach i Sosnowcu. Polacy rozpoczęli od thrillera i porażki 2:3 z Serbami. Później jednak było zdecydowanie lepiej. Wygrali kolejno 3:1 z Ukraińcami oraz 3:0 z wicemistrzami świata Bułgarami.

Nikola Grbić postawił na eksperymentalny skład, testował nowe rozwiązania taktyczne i dał pograć debiutantom oraz mniej doświadczonym graczom. Z pewnością zebrał cenny materiał pod kątem reszty sezonu i przydatności poszczególnych graczy w kadrze na najważniejsze mecze Ligi Narodów czy mistrzostw Europy.

