Jej sukcesy przeszły do historii. Nie żyje sportowa ikona

Absolutna legenda litewskich sportów zimowych



Jako aktywna sportsmenka Julija Staseliene została legendą litewskich sportów zimowych. Karierę rozpoczęła w 1952 roku i szybko zaczęła odnosić sukcesy. Na koncie zapisała aż 12 tytułów mistrzyni Litwy w narciarstwie, specjalizując się w biegach na dystansie 5 km, 10 km oraz w rywalizacji sztafet. Jako pierwsza narciarka z Litwy sięgnęła po tytuł Mistrzyni Sportu ZSRR, pokonując rywalki z innych sowieckich republik.

Karierę kończyła w wieku 33 lat



Julija Staseliene sportową karierę zakończyła w wieku 33 lat i od razu poświęciła się pracy szkoleniowej. Od 1975 roku zaczęła trenować narciarzy biegowych i biathlonistów, będąc jedną z pionierek tego drugiego sportu na Litwie. Przez kilka dekad dzieliła się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz wyczuciem.

Wychowała znakomitych zawodników, w tym m.in. mistrza świata juniorów Igora Gruzdeva czy olimpijczyka Liutaurasa Barilę. Do grona jej wychowanków należą też wielokrotny i wieloletni mistrz Litwy w biathlonie Marijanas Kacanovskis, mistrz ZSRR w biathlonie Jonas Sumbaras czy pierwsza Litwinka z tytułem Mistrzyni ZSRR w biathlonie M. Velicko.

Państwowe odznaczenia



W uznaniu dla swoich zasług dla kraju Julija Staseliene otrzymała państwowe odznaczenia. Litewski Narodowy Komitet Olimpijski w 2000 roku wręczył jej Odznakę Honorową, a w 2013 roku Medal "Za Zasługi". To tylko potwierdza, jak ważną była postacią dla litewskiego sportu zarówno jako czynna zawodniczka, jak i trenerka wychowująca kolejne pokolenia narciarzy biegowych i biathlonistów.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Staseliene?



Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na wtorek, 26 maja 2026 roku. Julija Staseliene spocznie na cmentarzu w Poszolu, co potwierdziła oficjalnie Litewska Federacja Biathlonu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zamieściła także emocjonalny wpis przepełniony żalem i uznaniem dla dokonań legendarnej trenerki biathlonu.

Ze środowiska sportowego na Litwie płyną szczere kondolencje i słowa wsparcia dla bliskich utytułowanej sportsmenki i trenerki. Do oficjalnej wiadomości nie podano przyczyny śmierci Staseliene, dbając o zachowanie prywatności rodziny. Odeszła, pozostawiając po sobie wspaniałe dziedzictwo.

Polsat Sport