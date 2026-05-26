Klubowy kolega Zielińskiego zmienił zdanie! Nie zakończy kariery

Dotychczasowa umowa 37-latka wygasa 30 czerwca 2026 roku. Zarząd Interu pozostawił piłkarzowi pełną swobodę w podjęciu decyzji o swojej przyszłości. W obecnym sezonie Ormianin rozegrał łącznie 39 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zapisując na swoim koncie cztery bramki oraz trzy asysty. Przypomnijmy, że jest on klubowym kolegą Piotra Zielińskiego, a jednocześnie jego rywalem w walce o wyjściowy skład w linii pomocy.

Według informacji napływających z Włoch Mkhitaryan postanowił kontynuować karierę w Mediolanie. Głównym czynnikiem, który wpłynął na tę decyzję, była postawa trenera Chivu.

- Po tym, jak dowiedział się, że szkoleniowiec chce zatrzymać go w składzie na przyszły sezon, Micky (Mkhitaryan - dop. redakcji) jest niezwykle podekscytowany - jak relacjonował dziennikarz Daniele Mari.

W najbliższych dniach mają odbyć się rozmowy pomiędzy zarządem "Nerazzurrich" a przedstawicielami piłkarza. Zgodnie z raportami przygotowanymi przez Gianlucę Di Marzio, głównym punktem obrad będzie ustalenie warunków wynagrodzenia.

"Spotkanie zostało zaplanowane w celu omówienia szczegółów finansowych nowego kontraktu" - poinformowały włoskie media.