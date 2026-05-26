Legenda klubu z Zawiercia zagra w lidze tureckiej! Ogłoszono transfer

Uros Kovacević (rocznik 1993) to serbski siatkarz grający na pozycji przyjmującego. Z reprezentacją swego kraju dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Europy, wygrał też Ligę Światową.

Zobacz także: Na mistrzostwo czekali dziewięć lat! Siatkarze z Zawiercia sezon po sezonie w PlusLidze

W swej karierze Kovacević występował w wielu klubach. Grał w Serbii, Słowenii, Włoszech, Chinach, Rosji, a ostatnio w Grecji. Polscy kibice najbardziej zapamiętali chyba dwa sezony tego siatkarza spędzone w PlusLidze; w tamtym okresie był one jedną z największych gwiazd tych rozgrywek.

Kovačević trafił do Aluron CMC Warty Zawiercie w 2021 roku z chińskiego Beijing Baic Motors. W pierwszym sezonie sięgnął z drużyną po brązowy medal i wygrał ranking na najlepiej atakującego gracza PlusLigi. Do historii tych rozgrywek przeszedł mecz z Cuprum Lubin, w którym Serb wystąpił w roli rozgrywającego i poprowadził drużynę do zwycięstwa. Drugi sezon w Polsce zakończył jako najlepiej atakujący i najlepiej punktujący zawodnik PlusLigi. Choć miał kontrakt do 2024, rok wcześniej zdecydował się na rozstanie z klubem z Zawiercia.

Najlepiej punktujący siatkarze w kolejnych sezonach PlusLigi w galerii zdjęć:

Najlepiej punktujący siatkarze w poszczególnych sezonach PlusLigi Zobacz galerię

Później przeniósł się do ligi rosyjskiej (Ural Ufa), wrócił do Włoch (Gas Sales Bluenergy Piacenza), a w listopadzie 2025 roku został siatkarzem greckiego klubu PAOK Saloniki.

W przyszłym sezonie trafi do ligi tureckiej. Pozyskanie słynnego przyjmującego ogłosił w mediach społecznościowych IBB Spor Kulubu. Drużyna Efeler Ligi podpisała umowę z Kovaceviciem na przyszły sezon.