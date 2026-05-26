Liga Narodów siatkarzy 2026. Składy wszystkich reprezentacji. Kto zagra?

W siatkarskiej Lidze Narodów 2026 zagra osiemnaście reprezentacji. W tym gronie znalazły się: Argentyna, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Francja, Iran, Japonia, Kanada, Kuba, Niemcy, Polska, Serbia, Słowenia, Turcja, Ukraina, USA i Włochy. Złota wywalczonego przed rokiem bronić będzie reprezentacja Polski, a w rozgrywkach VNL zadebiutują Belgowie.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarzy. Terminarz pierwszego tygodnia. Hity już na starcie! Kiedy gra Polska?

W fazie interkontynentalnej, która rozpocznie się 10 czerwca, każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów. Do turnieju finałowego awansuje osiem zespołów - siedem najlepszych drużyn w tabeli fazy zasadniczej oraz gospodarz. Turniej finałowy, podobnie jak w ubiegłym roku, odbędzie się w mieście Ningbo w Chinach i zostanie rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

Kto zagra w Lidze Narodów siatkarzy? Składy drużyn, siatkarze i trenerzy w galerii zdjęć: