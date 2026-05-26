Memoriał Ireny Szewińskiej. Transmisja TV oraz stream online

To już osiem lat, jak nie ma z nami Ireny Szewińskiej - jednej z najbardziej utytułowanych sportsmanek w naszym kraju oraz w dziejach igrzysk olimpijskich. Wystarczy powiedzieć, że Polka sięgnęła po siedem medali najważniejszej imprezy czterolecia, dodatkowo czyniąc to na przestrzeni dwunastu lat w różnych konkurencjach lekkoatletycznych!

Szewińska pierwsze krążki zdobyła w 1964 roku w Tokio. Wówczas cieszyła się ze złota w sztafecie 4x100 metrów oraz dwóch srebrnych medali w biegu na 200 metrów i skoku w dal. Z kolei cztery lata później, w 1968 roku w Meksyku wywalczyła złoto w biegu na 200 metrów oraz brąz w biegu na 100 metrów. Do tego należy dodać brąz w biegu na 200 metrów na igrzyskach w Monachium w 1972 roku. Zwieńczeniem jej niesamowitej kariery było złoto w biegu na 400 metrów w Montrealu w 1976 roku.

Lista sukcesów Szewińskiej jest olbrzymia i nie dotyczy tylko igrzysk. Mowa bowiem m.in. o siedmiu tytułach mistrzyni Europy w różnych konkurencjach oraz szeregu innych medali. Czterokrotnie była wybierana najlepszym sportowcem roku w Polsce w plebiscycie Przeglądu Sportowego.

Po zakończonej karierze Szewińska poświęciła się pracy działaczki. Była m.in. prezeską Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, wiceprezeską Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz członkinią Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Irena Szewińska zmarła 29 czerwca 2018 roku w wieku 72 lat.

Czołowi lekkoatleci w kraju i na świecie już po raz ósmy uczczą pamięć Ireny Szewińskiej na mitingu w Bydgoszczy. Nie zabraknie takich gwiazd jak Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska czy Piotr Lisek.

Gdzie obejrzeć Memoriał Ireny Szewińskiej? O której godzinie?

Transmisja z Memoriału Ireny Szewińskiej w piątek 29 maja od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

