Mońka? Wejście smoka!

26 maja świętujemy Dzień Matki. W przeddzień 19-letni Wojciech Mońka - na Gali Ekstraklasy - wspomniał swoją mamę i obietnicę, jaką złożył jej rok temu. Mońka wyszedł na scenę niespeszony i oznajmił: „Rok temu nagrodę dla najlepszego obrońcy sezonu odebrał Mateusz Skrzypczak. Powiedziałem wówczas do mojej mamy, że za dwa lata to ja będę najlepszy, jeśli chodzi o defensorów w naszej lidze. Udało się to nawet rok wcześniej”. Teraz młody zawodnik z Lecha Poznań śmiało myśli o Champions League.

Podoba mi się takie nastawienie. Mońka w sezonie 2024/25 zadebiutował w Ekstraklasie. Już wówczas pomógł „Kolejorzowi” w wcale o tytuł. W sezonie 2025/26 stał się ostoją drużyny, która zmierzała po drugie mistrzostwo z rzędu. Mimo że konkurentów dla składu nie brakowało, jak Chorwat Antoni Milić, Alex Douglas ze Szwecji czy Mateusz Skrzypczak, który latem 2025 roku przyszedł do Lecha w glorii najlepszego obrońcy nie tylko Jagiellonii, ale i całej ligi.

Bundesligę podbił w tym sezonie 18-letni Kacper Potulski. W morderczej walce przed spadkiem FSV Mainz sprawdził się na tle dużych firm, jak Bayern, Lipsk czy Leverkusen. Łącznie wystąpił w 15 spotkaniach Bundesligi. Śmiało można typować parę Mońka - Potulski do reprezentacji Polski.

A przecież jest jeszcze 22-letni Oskar Wójcik, który w tym sezonie przebił się do składu Cracovii. Ba, stał się filarem „pasów” i wiele klubów zagranicznych obserwuje tego zawodnika. Wójcik w poprzednim sezonie zagrał po raz pierwszy w Ekstraklasie. I to tylko w końcówce jednego meczu. W tym sezonie był podstawowym wyborem.

Nie można zapominać, że w Romie jest 20-letni Jan Ziółkowski, który zaliczył 18 meczów w Serie A.

Mońka, Potulski, Wójcik i Ziółkowski - cztery wielkie talenty, jeśli chodzi o defensywę. Nie można skreślać 25-letniego Skrzypczaka, za którym trudny sezon, ale przecież zdążył rok temu zadebiutować w drużynie narodowej. W obronie Polski przez lata była posucha, ale to się bardzo zmieniło na przestrzeni kilkunastu miesięcy. Teraz potrzeba odwagi selekcjonera Jana Urbana, aby śmiało promował młodych zdolnych. Innej drogi nie ma.

Tęsknota za Kamilem Glikiem jest wielka. Glik - jeden z najlepszych obrońców w całej historii reprezentacji - już nie wróci do gry z Białym Orłem. Jednak cieszą następcy, z których każdy ma charakter. Pytanie, który z nich - a może nie jeden - podąży drogą Kamila? Na sam szczyt zawodowego futbolu - przypomnijmy, że Glik był kapitanem Torino, a z Monaco zagrał w półfinale Ligi Mistrzów...