Nie tylko Lewandowski! Kolejna gwiazda odchodzi z Barcelony

Od momentu dołączenia do pierwszej drużyny "Blaugrany" w 2012 roku wystąpiła w 512 spotkaniach, w których strzeliła 234 gole. Wynik ten czyni ją liderką klasyfikacji strzelczyń żeńskiej sekcji klubu, a w zestawieniu ogólnym ustępuje pod tym względem jedynie Lionelowi Messiemu (474 trafień).

Podczas 14 sezonów rozegranych w barwach Barcelony 32-latka wywalczyła z zespołem 10 mistrzostw Hiszpanii, dziewięć Pucharów Królowej oraz cztery triumfy w Lidze Mistrzyń. Ponadto w latach 2021 i 2022 została nagrodzona Złotą Piłką.

Decyzję o odejściu z klubu Putellas przekazała za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych. W opublikowanym materiale wideo podsumowała czas spędzony w zespole.

"To była perfekcyjna historia. Nadszedł czas, aby przyznać, że oddałam wszystko dla tych barw".

"Zaszłyśmy z kobiecą drużyną dalej, niż kiedykolwiek mogłyśmy sobie wyobrazić. Na początku bycie piłkarką nie było nawet uznawane za zawód".

Do końca trwającego sezonu ligowego reprezentantce Hiszpanii pozostały do rozegrania jeszcze dwa mecze. Jej pożegnalny występ zaplanowano na najbliższą niedzielę, kiedy to Barcelona zmierzy się z Madrid CFF.

"Nie odchodzę smutna, to po prostu koniec pewnego etapu. Urodziłam się jako cule i umrę jako cule".

Nowy pracodawca 32-latki nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, jednak w mediach pojawiają się doniesienia, że będzie nim drużyna London City Lionesses.