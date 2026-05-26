Nie żyje młody piłkarz. Miał tylko 21 lat

Udoh zmarł w Abudży, stolicy Nigerii. Był tam na urlopie po finale sezonu w drugiej lidze czeskiej, gdzie grał w barwach SK Dynamo Czeskie Budziejowice. Dokładny powód zgonu 21-latka to wciąż jednak tajemnica.

Jego sportowa droga wystartowała w barwach nigeryjskiego HB Abuja, a potem przeniósł się on do Belgii, do młodzieżowych ekip Royal Antwerp. Na początku 2025 roku trafił natomiast do Southampton U21. Angielski zespół podpisał z nim kontrakt na trzy i pół roku. Udoh zagrał w kadrze rezerw osiem meczów, zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. W październiku dołączył do drugoligowego Dynama Czeskie Budziejowice, ale nigdy nie zadebiutował w tym zespole.

Klub Royal Antwerp bardzo szybko wydał komunikat, w którym złożył hołd dawnemu piłkarzowi.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wieść o śmierci Victora. Nasze myśli są z jego rodziną. Życzymy im mnóstwo siły w tym trudnym czasie".



Głos w mediach zabrał także Pierre Dwomoh, z którym Udoh dzielił szatnię w Belgii.

"Obudziłem się we wtorek z tą smutną wiadomością. Na początku myślisz, że to tylko koszmar ze snu. Dopiero po przeczytaniu tekstu wiesz, że to bolesna prawda" - wyznał piłkarz.

