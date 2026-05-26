Oficjalnie! Norwid Częstochowa ogłosił pierwszy transfer siatkarza na nowy sezon

Zeljko Corić (rocznik 1988) pochodzi z Bośni i Hercegowiny, ma 196 cm wzrostu i gra na pozycji rozgrywającego. Reprezentował barwy klubów NIS Vojvodina Novi Sad, OK Kakanj, VCA Amstetten NÖ, Axis Shanks Guibertin, Nancy Volley Maxéville-Jarville, Maromme Canteleu Volley, Tourcoing Lille Métropole, Stolica Mińsk, Zahra Club, GFC Ajaccio Volley-Ball, Nice Volley-Ball, Arago de Sete, a w ostatnich latach Tours Volley-Ball (2020-26).

Doświadczony rozgrywający grał więc w Serbii, Bośni, Austrii, Belgii, Białorusi, Libanie i Francji, a teraz przyjdzie czas na debiut w Polsce.



– PlusLiga jest jedną z najbardziej wymagających, a jednocześnie najbardziej ekscytujących lig w Europie. Dlatego moja decyzja była łatwiejsza, gdy pojawiła się możliwość dołączenia do Norwida – przyznał Corić.

– Głównym powodem mojego przejścia do Norwida jest chęć rozwoju i przekraczania własnych granic. A w PlusLidze z pewnością będę musiał to robić – dodał nowy rozgrywający Norwida.

Corić to pierwszy nowy siatkarz w kadrze Norwida na sezon 2026/27. Wcześniej klub poinformował, że w drużynie nadal będą grali Tomasz Kowalski, Daniel Popiela, Jakub Kiedos oraz Jakub Nowak.

Drużynę opuściło ośmiu zawodników: Bartłomiej Lipiński, Luciano De Cecco, Milad Ebadipour, Patrik Indra, Sebastian Adamczyk, Bartosz Makoś, Samuel Jeanlys oraz Damian Radziwon. Z klubem rozstali się również członkowie sztabu szkoleniowego: trener Ljubomir Travica, drugi trener i statystyk Juan Mendez, trener przygotowania motorycznego Paweł Gaszyński oraz fizjoterapeutka Agata Szlacheta.

