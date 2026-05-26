Pewny awans Gauff w Roland Garros
Broniąca tytułu Coco Gauff pewnie awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z numerem czwartym amerykańska tenisistka wygrała z rodaczką Taylor Townsend 6:4, 6:0.
Nieco emocji było tylko na początku spotkania. Gauff w gemie otwarcia dała się przełamać, ale od stanu 1:3 całkowicie przejęła kontrolę.
Jej kolejną rywalką będzie Egipcjanka Mayar Sherif. 30-letnia kwalifikantka wygrała z Węgierką Dalmą Galfi 7:5, 6:4.
Wynik meczu:
Coco Gauff - Taylor Townsend 6:4, 6:0
