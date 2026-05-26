Polak debiutuje w Roland Garros! Relacja na żywo

22-letni Pieczonka zadebiutuje w Paryżu w Wielkim Szlemie. W ogłoszonym 4 maja deblowym rankingu ATP osiągnął najwyższą w karierze 84. pozycję, co razem z 54. miejscem w singlowej klasyfikacji Czecha Vita Koprivy, dało tym zawodnikom wspólny ranking 139. 13 maja, w chwili zamknięcia listy zgłoszeń do Roland Garros 2026, byli 51. parą na 57 miejsc w głównej drabince.

- To było szczęśliwe zwieńczenie bardzo intensywnych trzech miesięcy, a życiówkę w rankingu zapewniłem sobie dosłownie na last minute, po zwycięstwie w challengerze ATP 100 w Mauthausen. Wygrałem tam w parze z Iwanem Ljutarewiczem, z którym w lutym zdobyłem największy swój tytuł w challengerach w ATP 125 w Lille, a w marcu byliśmy też najlepsi w ATP 100 w Thionville – opowiada Pieczonka, który tuż przed triumfem w Mauthausen osiągnął z tym samym partnerem także półfinały w challengerach ATP 125 w Monzie i Oeiras.

Sukcesy te miały odzwierciedlenie w szybkich awansach Pieczonki w deblowym rankingu ATP. I otworzyły przed nim życiową szansę wyjazdu na French Open.

- Od dawna marzyłem o zagraniu w Wielkim Szlemie, ale tak naprawdę te plany stały się realne, gdy w kwietniu osiągnąłem swój pierwszy półfinał w ATP 250. To było w Marrakeszu z Egipcjaninem Younesem Lalamim. Zaraz po tym napisałem do Koprivy, czy chciałby ze mną zagrać w deblu w Roland Garros. Odpisał, że tak, jeśli obaj wystarczająco poprawimy swoje rankingi. Liczyliśmy, że musimy mieć „cut” około 150, żeby wejść do drabinki. Ale wyszło nam nawet lepiej i zagramy w Paryżu – tłumaczy Pieczonka.

Czech to dobry znajomy polskich kibiców tenisa - w latach 2023 i 2024 dwukrotnie grał w finałach Invest in Szczecin open, najstarszego zawodowego turnieju w Polsce. Najpierw przegrał z Federico Corią, ale rok później triumfował w całym turnieju.

