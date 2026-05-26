Poznaliśmy komplet ćwierćfinalistów MŚ Elity

Ostatniego dnia fazy grupowej miejsce w czołowej ósemce zapewnili sobie Amerykanie po zwycięstwie z Austriakami 4:1 i Szwedzi, którzy pokonali Słowaków 4:2, eliminując rywali z dalszego udziału w turnieju.

Kanadyjczycy przypieczętowali awans siódmym zwycięstwem, z Czechami 3:2. Z kolei w zaciętym meczu zespołów bez porażki w grupie A wicemistrzowie świata sprzed roku Szwajcarzy pokonali Finów 4:2.

W ćwierćfinałach Kanada zagra z USA, Szwajcaria ze Szwecją, Norwegia z Łotwą i Finlandia z Czechami. Spotkanie zespołów z Ameryki Północnej będzie rewanżem za tegoroczny finał olimpijski w Mediolanie, niespodziewanie wygrany przez USA 2:1 po dogrywce.

Wszystkie mecze ćwierćfinałowe odbędą się w czwartek, a mistrzostwa zakończą się 31 maja, kiedy to rozegrane zostaną finał i spotkanie o brązowy medal.

Już wcześniej z elity spadły Włochy i Wielka Brytania i w przyszłym roku w Dywizji 1A zagrają m.in. z Polską.

PAP