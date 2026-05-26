Poznaliśmy komplet ćwierćfinalistów MŚ Elity

Zimowe

Szwajcarzy w grupie A i Kanadyjczycy w B bez porażki zakończyli fazę zasadniczą odbywających się w Zurychu i Fryburgu mistrzostw świata Elity w hokeju na lodzie. W ćwierćfinałach najciekawiej zapowiada się spotkanie broniących tytułu Amerykanów z Kanadyjczykami.

Grupa hokeistów walczących o krążek na lodowisku podczas meczu.
fot: PAP
Hokeiści Finlandii i Szwajcarii

Ostatniego dnia fazy grupowej miejsce w czołowej ósemce zapewnili sobie Amerykanie po zwycięstwie z Austriakami 4:1 i Szwedzi, którzy pokonali Słowaków 4:2, eliminując rywali z dalszego udziału w turnieju.

 

Kanadyjczycy przypieczętowali awans siódmym zwycięstwem, z Czechami 3:2. Z kolei w zaciętym meczu zespołów bez porażki w grupie A wicemistrzowie świata sprzed roku Szwajcarzy pokonali Finów 4:2.

 

ZOBACZ TAKŻE: Amerykanie i Szwedzi uzupełnili stawkę ćwierćfinalistów MŚ Elity

 

W ćwierćfinałach Kanada zagra z USA, Szwajcaria ze Szwecją, Norwegia z Łotwą i Finlandia z Czechami. Spotkanie zespołów z Ameryki Północnej będzie rewanżem za tegoroczny finał olimpijski w Mediolanie, niespodziewanie wygrany przez USA 2:1 po dogrywce.

 

Wszystkie mecze ćwierćfinałowe odbędą się w czwartek, a mistrzostwa zakończą się 31 maja, kiedy to rozegrane zostaną finał i spotkanie o brązowy medal.

 

Już wcześniej z elity spadły Włochy i Wielka Brytania i w przyszłym roku w Dywizji 1A zagrają m.in. z Polską.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
HOKEJHOKEJ NA LODZIEKANADAMISTRZOSTWA ŚWIATA ELITYMISTRZOSTWA ŚWIATA ELITY W HOKEJU NA LODZIESZWAJCARIAZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Słowacja - Kanada. Skrót meczu
Zobacz także

MŚ Elity w hokeju na lodzie. Wyniki i skróty meczów

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 