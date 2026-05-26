Protest reprezentacji na mundialu. Zagrają w specjalnych warunkach

Spotkanie zostanie rozegrane o godzinie 18 czasu lokalnego na stadionie AT&T w Dallas, którego konstrukcja, zwłaszcza ogromna szklana ściana i okalające stadion boczne okna na samej górze, były wielokrotnie krytykowana przez zawodników zespołu Dallas Cowboys z ligi NFL, grających na tym obiekcie. Narzekali oni na oślepiające ich w czasie gry ostre popołudniowe słońce.

ZOBACZ TAKŻE: Brytyjczycy docenili Guardiolę! Hiszpan wyprzedził legendy

Szwecja, która dokładnie przeanalizowała warunki na obiekcie i pory zachodu słońca w konkretnych datach, uzyskała zgodę FIFA i organizatorów i -według dziennika „Aftonbladet” - będzie to jedyny z pięciu meczów na tym stadionie z opuszczonymi żaluzjami i jedyny podczas mundialu.

W fazie grupowej MŚ Szwecja spotka się 15 czerwca z Tunezją w Monterrey w Meksyku, 20 czerwca z Holandią w Houston i 26 czerwca z Japonią w Dallas.

IM, PAP