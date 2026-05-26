Reprezentant Anglii gotowy na finał Ligi Konferencji UEFA. "To doskonały scenariusz"

Ekipa z Londynu zmierzy się w finale rozgrywek z hiszpańskim Rayo Vallecano. W minionym sezonie Crystal Palace zdobyło Puchar Anglii, gdzie okazało się lepsze od Manchesteru City (1:0). Podczas starcia na stadionie Wembley Henderson obronił rzut karny, który wykonywał Omar Marmoush. Było to pierwsze oficjalne trofeum klubu od 1994 roku. Wtedy "Orły" triumfowały na drugim szczeblu rozgrywkowym w Anglii - w Championship.

- Trzy dni po tym finale po prostu wpadłem w depresję. To wielki absurd, bo mieliśmy wtedy powody do radości - stwierdził kapitan zespołu.

Podopieczni trenera Glasnera kontynuowali jednak dobrą passę i zdobyli następnie Tarczę Wspólnoty. W meczu o to trofeum spotkali się z Liverpoolem. Po remisie 2:2 w regulaminowym czasie gry, piłkarze Crystal Palace okazali się skuteczniejsi w serii rzutów karnych.

W rozmowie ze stacją ESPN Henderson podkreślił, że finał z Rayo Vallecano będzie nie tylko ostatnim spotkaniem sezonu dla zawodników, ale również pożegnalnym meczem Glasnera w roli szkoleniowca drużyny. Anglik zaznaczył, że cały klub intensywnie pracuje na końcowy triumf, a ewentualna wygrana stanowiłaby idealne zwieńczenie pracy trenera pochodzącego z Austrii.

- Wszyscy w klubie ciężko pracują na ten sukces. To doskonały scenariusz na ostatni mecz dla naszego trenera. Sztab i zawodnicy marzą o takim wspaniałym finale. Ten triumf to coś naprawdę wielkiego - zaznaczył bramkarz.

Po zakończeniu rozgrywek klubowych Henderson uda się na zgrupowanie kadry. Bramkarz znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera reprezentacji Anglii, Thomasa Tuchela, na mistrzostwa świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku.

Finał Ligi Konferencji Crystal Palace - Rayo Vallecano odbędzie się w środę 27 maja. Transmisja od godziny 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 oraz w internecie na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00. Zapraszamy także na magazyn o godzinie 23:45.

