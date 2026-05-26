Są powołania Jana Urbana na Ukrainę i Nigerię! Debiutanci w reprezentacji Polski

Urban ogłosił kadrę na najbliższe mecze towarzyskie. W drużynie znalazł się między innymi Robert Lewandowski. 37-letni kapitan biało-czerwonych po marcowym finale baraży o awans do tegorocznego mundialu nie zadeklarował, czy będzie kontynuował reprezentacyjną karierę, ale też ze sztabu kadry dochodziły sygnały, że może dalej w niej występować.

Napastnik, który po czterech latach opuszcza Barcelonę, do tej pory rozegrał w drużynie narodowej 165 meczów i strzelił w nich 89 goli.

ZOBACZ TAKŻE: Ciąg dalszy rewolucji w Jagiellonii Białystok! Sześciu piłkarzy odeszło z klubu

W drużynie znalazło się wielu debiutantów. W obronie są to między innymi Norbert Wojtuszek, Kacper Potulski czy Oskar Wójcik.

Debiutanci w reprezentacji Polski na mecze z Ukrainą i Nigerią Zobacz galerię

Również w ofensywie nie brakuje nowych twarzy. Pierwsze powołanie do kadry dostali Karol Czubak i Mateusz Żukowski.

Kadra reprezentacji Polski na mecze z Ukrainą i Nigerią:

bramkarze: Marcin Bułka (Neom SC, Arabia Saudyjska), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Mateusz Kochalski (Karabach Agdam, Azerbejdżan);

obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki), Jakub Kiwior (FC Porto), Kacper Potulski (FSV Mainz 05), Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok), Oskar Wójcik (Cracovia);

pomocnicy: Jakub Kamiński (FC Koeln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Oskar Pietuszewski (FC Porto), Jakub Piotrowski (Udinese Calcio), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Broendby IF), Sebastian Szymański (Stade Rennes), Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo), Piotr Zieliński (Inter Mediolan);

napastnicy: Karol Czubak (Motor Lublin), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karol Świderski (Panathinaikos Ateny), Mateusz Żukowski (FC Magdeburg).

Reprezentacja Polski w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie trzy dni później zagra towarzysko z Ukrainą. Z kolei 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie podejmie Nigerię. Rywale biało-czerwonych także nie zakwalifikowali się do tegorocznego mundialu.

BS, Polsat Sport, PAP