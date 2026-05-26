Sensacja na kortach Rolanda Garrosa! Odpadła jedna z faworytek

Pegula jest jedyną zawodniczką z czołowej dziesiątki, która nie przebrnęła pierwszej rundy. Natomiast 28-letnia Birrell pierwszy raz w karierze wygrała mecz zasadniczych zmagań w Paryżu.

Kolejną rywalką Australijki będzie Ołeksandra Olijnykowa, która także pierwszy raz jest w drugiej rundzie French Open. 65. w rankingu Ukrainka pokonała Rosjankę Jelenę Pridankinę 6:1, 6:2.

French Open to jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych. Rozgrywany jest jako drugi w sezonie - po Australian Open, a przed Wimbledonem i US Open. Zawody często nazywane są Roland Garros. To na cześć bohatera I wojny światowej - Rolanda Garrosa. Jego imię noszą paryskie korty.

Tegoroczny turniej Roland Garros rozpoczął się 24 maja i potrwa do niedzieli 7 czerwca.

Jessica Pegula (WTA 5.) - Kimberly Birrell (WTA 83.) 6:1, 3:6, 3:6.

PAP