Spokojny awans Sinnera

Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner bez większych problemów awansował we wtorek do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Włoch w pierwszym meczu pokonał Francuza Clementa Tabura 6:1, 6:3, 6:4.

Tenisista Jannik Sinner w akcji podczas meczu na kortach ziemnych French Open.
Sinner ma na koncie pięć tytułów wielkoszlemowych, ale w Paryżu jeszcze nie udało mu się zwyciężyć. Teraz jest zdecydowanym faworytem, bo z powodu kontuzji nadgarstka zabrakło najlepszego na Roland Garros rok temu Hiszpana Carlosa Alcaraza.

 

W drugiej rundzie rywalem Włocha będzie w czwartek Argentyńczyk Juan Manuel Cerundolo.

 

French Open to jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych. Rozgrywany jest jako drugi w sezonie - po Australian Open, a przed Wimbledonem i US Open. Zawody często nazywane są Roland Garros. To na cześć bohatera I wojny światowej - Rolanda Garrosa. Jego imię noszą paryskie korty.

 

Tegoroczny turniej Roland Garros rozpoczął się 24 maja i potrwa do niedzieli 7 czerwca.

 

Jannik Sinner - Clement Tabur 6:1, 6:3, 6:4

