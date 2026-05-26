Spokojny awans Sinnera

Sinner ma na koncie pięć tytułów wielkoszlemowych, ale w Paryżu jeszcze nie udało mu się zwyciężyć. Teraz jest zdecydowanym faworytem, bo z powodu kontuzji nadgarstka zabrakło najlepszego na Roland Garros rok temu Hiszpana Carlosa Alcaraza.

W drugiej rundzie rywalem Włocha będzie w czwartek Argentyńczyk Juan Manuel Cerundolo.

French Open to jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych. Rozgrywany jest jako drugi w sezonie - po Australian Open, a przed Wimbledonem i US Open. Zawody często nazywane są Roland Garros. To na cześć bohatera I wojny światowej - Rolanda Garrosa. Jego imię noszą paryskie korty.

Tegoroczny turniej Roland Garros rozpoczął się 24 maja i potrwa do niedzieli 7 czerwca.

Jannik Sinner - Clement Tabur 6:1, 6:3, 6:4

PAP