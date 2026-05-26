Świątek walczy w Roland Garros, a tu nagle ogłoszenie. To będzie pierwszy test

- Tenis klasy światowej wraca do Bad Homburga - czytamy w krótkim wpisie na oficjalnym koncie niemieckiego turnieju.

To właśnie w Bad Homburgu w dniach 21-27 czerwca odbędzie się turniej WTA na kortach trawiastych. To pierwszy etap przygotowań do Wimbledonu. Jak ogłoszono, Świątek będzie tam najwyżej rozstawioną zawodniczką.

Poza tym w drabince głównej mają znaleźć się m.in. Elina Switolina, Mirra Andriejewa, Naomi Osaka czy Iva Jovic.

W zeszłym roku Świątek doszła do finału tego turnieju, ulegając dopiero Jessice Peguli 4:6, 5:7.

