Świątek walczy w Roland Garros, a tu nagle ogłoszenie. To będzie pierwszy test

Tenis

Iga Świątek przebywa aktualnie w Paryżu, gdzie ma za sobą zwycięskie spotkanie pierwszej rundy Roland Garros. Mimo to poznaliśmy już kolejne plany Polki na sezon trawiasty.

- Tenis klasy światowej wraca do Bad Homburga - czytamy w krótkim wpisie na oficjalnym koncie niemieckiego turnieju.

 

To właśnie w Bad Homburgu w dniach 21-27 czerwca odbędzie się turniej WTA na kortach trawiastych. To pierwszy etap przygotowań do Wimbledonu. Jak ogłoszono, Świątek będzie tam najwyżej rozstawioną zawodniczką.

 

Poza tym w drabince głównej mają znaleźć się m.in. Elina Switolina, Mirra Andriejewa, Naomi Osaka czy Iva Jovic.

 

W zeszłym roku Świątek doszła do finału tego turnieju, ulegając dopiero Jessice Peguli 4:6, 5:7.

