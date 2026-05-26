Szykuje się wielki powrót. Reprezentant Polski zagra w Legii Warszawa?

Legia ma za sobą słaby sezon, w trakcie którego wiele dni spędziła w strefie spadkowej. Ostatecznie udało się utrzymać w Ekstraklasie, co więcej było bardzo blisko zajęcia piątego miejsca i gry w europejskich pucharach. Przed nowym sezonem stołeczna ekipa będzie potrzebowała wzmocnień, by nie powtórzyć dyspozycji z dopiero co zakończonych rozgrywek.

Dziennikarze tuttomercatoweb.com informują, że do Warszawy mógłby wrócić Bartosz Bereszyński. Obrońcy Palermo w czerwcu 2026 roku kończy się kontrakt i zdaniem Włochów mało prawdopodobne, żeby klub przedłużył z nim umowę. Poza Legią sytuację Polaka sonduje inny klub, w którym kiedyś występował, a mianowicie Sampdoria.

Bereszyński do grającego w Serie B Palermo trafił we wrześniu 2025 roku. W minionym sezonie wystąpił w 20 spotkaniach, głównie jako zmiennik. Polski defensor profesjonalną karierę zaczynał w Lechu Poznań, z którego trafił do Legii Warszawa. Tam spędził cztery lata, po czym trafił do Sampdorii. Z zespołem z Genui związany był przez dziewięć sezonów. Później wypożyczono go do Napoli, gdzie zdobył mistrzostwo Włoch oraz do Empoli. W reprezentacji Polski wystąpił 59 razy. Grał na dwóch mundialach oraz dwóch mistrzostwach Europy.

