UFC Freedom 250. Kiedy UFC w Białym Domu? O której godzinie?
UFC Freedom 250, czyli czas na nietypowe wydarzenie spod szyldu największej organizacji MMA na świecie. Tym razem gala odbędzie się bowiem... w Białym Domu. Kiedy UFC w Białym Domu? O której godzinie? Sprawdź, kto walczy na UFC 250.
O pomyśle zorganizowania gali UFC w Białym Domu mówiło się od dawna i do takiego wydarzenia faktycznie dojdzie. Oficjalna nazwa gali to UFC 250 Freedom.
Podczas gali dojdzie do dwóch walk o mistrzowskie pasy - Ilia Topuria zmierzy się z Justinem Gaethjem o pas w kategorii lekkiej, natomiast o mistrzostwo w wadze ciężkiej powalczą Ciryl Gane i Alex Pereira.
W klatce zobaczymy też między innymi Seana O'Malleya czy Derricka Lewisa.
UFC Freedom 250. Kiedy UFC w Białym Domu?
Kiedy UFC w Białym Domu? Gala UFC Freedom 250 odbędzie się 14 czerwca 2026 roku.
O której godzinie UFC Freedom?
Jeśli chodzi o godzinę, gala UFC Freedom 250 odbędzie się w nocy z niedzieli 14 czerwca na poniedziałek 15 czerwca polskiego czasu.
UFC w Białym Domu. Karta walk UFC Freedom 250:
155 lb: Ilia Topuria - Justin Gaethje - walka o pas kategorii lekkiej
265 lb: Ciryl Gane - Alex Pereira - walka o tymczasowy pas kategorii ciężkiej
135 lb: Sean O'Malley - Aiemann Zahabi
265 lb: Josh Hokit - Derrick Lewis
155 lb: Mauricio Ruffy - Michael Chandler
185 lb: Bo Nickal - Kyle Daukaus
145 lb: Diego Lopes - Steve Garcia
Transmisja gali UFC 250 Freedom będzie dostępna na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.