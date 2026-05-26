UFC Freedom 250. Kiedy UFC w Białym Domu? O której godzinie?

Sporty walki

UFC Freedom 250, czyli czas na nietypowe wydarzenie spod szyldu największej organizacji MMA na świecie. Tym razem gala odbędzie się bowiem... w Białym Domu. Kiedy UFC w Białym Domu? O której godzinie? Sprawdź, kto walczy na UFC 250.

Pas mistrzowski UFC na tle popiersia Abrahama Lincolna.
O pomyśle zorganizowania gali UFC w Białym Domu mówiło się od dawna i do takiego wydarzenia faktycznie dojdzie. Oficjalna nazwa gali to UFC 250 Freedom.

 

Podczas gali dojdzie do dwóch walk o mistrzowskie pasy - Ilia Topuria zmierzy się z Justinem Gaethjem o pas w kategorii lekkiej, natomiast o mistrzostwo w wadze ciężkiej powalczą Ciryl Gane i Alex Pereira. 

 

W klatce zobaczymy też między innymi Seana O'Malleya czy Derricka Lewisa.

Kiedy UFC w Białym Domu? Gala UFC Freedom 250 odbędzie się 14 czerwca 2026 roku.

Jeśli chodzi o godzinę, gala UFC Freedom 250 odbędzie się w nocy z niedzieli 14 czerwca na poniedziałek 15 czerwca polskiego czasu.

UFC w Białym Domu. Karta walk UFC Freedom 250:

155 lb: Ilia Topuria - Justin Gaethje - walka o pas kategorii lekkiej

265 lb: Ciryl Gane - Alex Pereira - walka o tymczasowy pas kategorii ciężkiej

135 lb: Sean O'Malley - Aiemann Zahabi 

265 lb: Josh Hokit - Derrick Lewis

155 lb: Mauricio Ruffy - Michael Chandler

185 lb: Bo Nickal - Kyle Daukaus

145 lb: Diego Lopes - Steve Garcia

 

Transmisja gali UFC 250 Freedom będzie dostępna na sportowych antenach Polsatu i online w Polsat Box Go.

