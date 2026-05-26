Zmieniła kadrę! 25-latka zagra w reprezentacji Polski
Piłkarka Julia Walentowicz, która rozegrała 25 meczów w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji od U-17 do U-23, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze z Francją i Holandią w eliminacjach mistrzostw świata 2027.
Jej rodzicami są Dorota i Jerzy Walentowiczowie, zamieszkali w Sztokholmie.
- Pochodzą z Warszawy, a ja się urodziłam w Sztokholmie. W domu zawsze mówiliśmy po polsku i regularnie jeździliśmy do Polski. Jestem dwujęzyczna - powiedziała piłkarka na antenie szwedzkiego radia.
Decyzja o grze dla Polski odbiła się szeroko w szwedzkich mediach. Dziennik „Aftonbladet” skomentował: „teraz będzie grała w jednej drużynie z taką gwiazdą jak Ewa Pajor, która w sobotę z Barceloną wygrała Ligę Mistrzów”.
25-letnia piłkarka gra obecnie w KIF Oerebro, gdzie jest kapitanką drużyny. Wcześniej występowała w hiszpańskim Sporting Club de Huelva (2024) i sztokholmskim Djurgardens IF (2017-2023), którego jest wychowanką.