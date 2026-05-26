Zmieniła kadrę! 25-latka zagra w reprezentacji Polski

Piłka nożna

Piłkarka Julia Walentowicz, która rozegrała 25 meczów w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji od U-17 do U-23, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze z Francją i Holandią w eliminacjach mistrzostw świata 2027.

Młoda kobieta w białej bluzce stojąca na balkonie z widokiem na miasto.
fot. Instagram
Julia Walentowicz
  • Julia Walentowicz, urodzona w Sztokholmie, jest córką Doroty i Jerzego Walentowiczów
  • Piłkarka podkreśla swoją dwujęzyczność i regularne kontakty z Polską
  • Jej decyzja o grze dla Polski wzbudziła zainteresowanie szwedzkich mediów
  • Piłkarka jest kapitanem drużyny KIF Oerebro
  • Wcześniej reprezentowała barwy hiszpańskiego Sporting Club de Huelva i Djurgardens IF

Jej rodzicami są Dorota i Jerzy Walentowiczowie, zamieszkali w Sztokholmie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wisła Kraków podjęła decyzję ws. trenera!

 

- Pochodzą z Warszawy, a ja się urodziłam w Sztokholmie. W domu zawsze mówiliśmy po polsku i regularnie jeździliśmy do Polski. Jestem dwujęzyczna - powiedziała piłkarka na antenie szwedzkiego radia.

 

Decyzja o grze dla Polski odbiła się szeroko w szwedzkich mediach. Dziennik „Aftonbladet” skomentował: „teraz będzie grała w jednej drużynie z taką gwiazdą jak Ewa Pajor, która w sobotę z Barceloną wygrała Ligę Mistrzów”.

 

25-letnia piłkarka gra obecnie w KIF Oerebro, gdzie jest kapitanką drużyny. Wcześniej występowała w hiszpańskim Sporting Club de Huelva (2024) i sztokholmskim Djurgardens IF (2017-2023), którego jest wychowanką.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEJULIA WALENTOWICZPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bożydar Iwanow: Czołówka w Anglii się poszerza
Zobacz także

Bożydar Iwanow wskazał faworyta przed finałem Ligi Konferencji. "Zdecydowana przewaga"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 