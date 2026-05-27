53-latek chce zostać mistrzem świata! To legenda boksu

Przygoda Rahmana z zawodowym boksem zaczęła się w 1994 roku. Przez pierwsze cztery lata wygrał wszystkie 29 walk. Zastopował go dopiero David Tua. W 2001 roku sensacyjnie znokautował Lewisa, odbierając mu pasy WBC, IBF i IBO w kategorii ciężkiej. W rewanżu to "The Rock" padł po ciosie rywala, tracąc wspomniane tytuły.

Później przegrał jeszcze m.in. z Evanderem Holyfieldem, Johnem Ruizem, Władimirem Kliczką i Aleksandrem Powietkinem. Ostatnią walkę stoczył w 2014 roku, kiedy to uległ Anthony'emu Nansenowi. Łącznie zawodnik z Baltimore stoczył 61 walk, wygrywając 50 w tym 41 przez nokauty.

Teraz Amerykanin chce wrócić i zostać najstarszym mistrzem świata w historii boksu. Obecnie rekord należy do Bernarda Hopkinsa, który czempionem był w wieku 49 lat. Jeżeli chodzi o kategorię ciężką, to najstarszym mistrzem był 45-letni George Foreman.

Rahman planuje stoczyć swój pojedynek 14 lipca. Pytanie, czy komisje sportowe pozwolą na to 53-latkowi.

